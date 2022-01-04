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Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı?

Ülkemizde ve tüm dünyada Omicron varyantı artış gösteriyor. Beraberinde koronavirüs vaka sayılarında da artış görülüyor. Virüsle ilgili bu gelişmeler akıllara kapanma sorularını getiriyor. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı? İşte detaylar...

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı?

Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün yükseliyor. Omicron varyantının da etkisiyle vakalar 40 bini  buldu. Vatandaşlar bu yükselişler doğrultusunda yapılacak kısıtlamaları merak ediyor. İlk olarak akla gelen ise sokağa çıkma yasağı oluyor. Geçen sene vaka sayılarının arttığı dönemlerde sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Bu bağlamda, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı? Detaylar haberimizde...

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı?

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELECEK Mİ?

Vaka sayılarına ilişkin olarak resmi kurumlardan sokağa çıkma yasağı veya diğer yasakların uygulanmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı?

SAĞLIK BAKANI KOCA NE SÖYLEMİŞTİ?

Birkaç hafta önce AK Parti MYK toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada herhangi bir kapanmanın söz konusu olmadığını belirtmişti.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı?

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yılbaşında  İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl da benzer bir yasak uygulanır mı diye sorgulanmıştı. Ancak yılbaşında herhangi bir yasak yürürlüğe girmedi.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı?

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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