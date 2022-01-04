Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün yükseliyor. Omicron varyantının da etkisiyle vakalar 40 bini buldu. Vatandaşlar bu yükselişler doğrultusunda yapılacak kısıtlamaları merak ediyor. İlk olarak akla gelen ise sokağa çıkma yasağı oluyor. Geçen sene vaka sayılarının arttığı dönemlerde sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Bu bağlamda, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Omicron varyantı için kapanma uygulanacak mı? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELECEK Mİ?

Vaka sayılarına ilişkin olarak resmi kurumlardan sokağa çıkma yasağı veya diğer yasakların uygulanmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANI KOCA NE SÖYLEMİŞTİ?

Birkaç hafta önce AK Parti MYK toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada herhangi bir kapanmanın söz konusu olmadığını belirtmişti.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yılbaşında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl da benzer bir yasak uygulanır mı diye sorgulanmıştı. Ancak yılbaşında herhangi bir yasak yürürlüğe girmedi.