Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? Uzman isim yanıtladı

Özel bir televizyon kanalına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor İsmail Balık, Türkiye'de tam kapanmanın mümkün olup olmadığının sorulması üzerine toplumda bir kısıtlama bıkkınlığı olduğunu ifade etti ve dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor İsmail Balık yaptığı açıklamada, tam kapanma uygulamasının ekonomik ve sosyolojik nedenler dolayısı ile Çin hariç başka bir ülkede uygulanamayacağını ve bunun zor olduğunu ifade etti.

"TOPLUMDA BİR KISITLAMA BIKKINLIĞI VAR"

Türkiye'de toplumda bir kısıtlama bıkkınlığı olduğunu söyleyen İsmail Balık, mutasyonlu virüse dikkat çekerek kapalı ortamlar ile ilgili uyarıda bulundu.

Şu anki vakaların vatandaşları aldatmaması gerektiğini belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor İsmail Balık, virüsün kimde ağır seyredeceğinin bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Toplumun aşılanmasının da rehavete sürüklememesi gerektiğini söyleyen Balık, farklı isimlerdeki koronavirüs aşılarının vatandaşlarda bir sorun yaratmayacağını belirtti.