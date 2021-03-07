Olivier Dassault kimdir? Kaç yaşında öldü? | Olivier Dassault neden öldü?Fransız milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü!Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? Uzman isim yanıtladıGalatasaray 2 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCUAFAD'dan 'deprem' paylaşımı: Çok acılar yaşadık...Son dakika | Bakanlık duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiRyan Donk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ryan Donk sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?Ünlü yazardan kötü haber! Beyninde pıhtı atması sonucu felç kaldıErdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı!Selim İleri kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Selim İleri sağlık durumu nasıl?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? Uzman isim yanıtladı

Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? Uzman isim yanıtladı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor İsmail Balık, özel bir televizyon kanalına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? Uzman isim yanıtladı

Özel bir televizyon kanalına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor İsmail Balık, Türkiye'de tam kapanmanın mümkün olup olmadığının sorulması üzerine toplumda bir kısıtlama bıkkınlığı olduğunu ifade etti ve dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor İsmail Balık yaptığı açıklamada, tam kapanma uygulamasının ekonomik ve sosyolojik nedenler dolayısı ile Çin hariç başka bir ülkede uygulanamayacağını ve bunun zor olduğunu ifade etti.

"TOPLUMDA BİR KISITLAMA BIKKINLIĞI VAR"

Türkiye'de toplumda bir kısıtlama bıkkınlığı olduğunu söyleyen İsmail Balık, mutasyonlu virüse dikkat çekerek kapalı ortamlar ile ilgili uyarıda bulundu.

Şu anki vakaların vatandaşları aldatmaması gerektiğini belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor İsmail Balık, virüsün kimde ağır seyredeceğinin bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Toplumun aşılanmasının da rehavete sürüklememesi gerektiğini söyleyen Balık, farklı isimlerdeki koronavirüs aşılarının vatandaşlarda bir sorun yaratmayacağını belirtti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT