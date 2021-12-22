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Türkiye'de tepki çeken filmde oynamıştı! Dünyaca ünlü oyuncu Jack Hedley hayata gözlerini yumdu

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jack Hedley yaşamını yitirdi. 92 yaşında hayata gözlerini yuman Hadley, Lawrence Of Arabia ve James Bond filmi For Your Eyes Only gibi filmlerde rol almıştı.

Türkiye'de tepki çeken filmde oynamıştı! Dünyaca ünlü oyuncu Jack Hedley hayata gözlerini yumdu

Bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jack Hedley 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Lawrence Of Arabia ve James Bond filmi For Your Eyes Only gibi oynadığı filmlerde performansıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncuya ilişkin The Times'ta yer alan habere göre; hayatını 11 Aralık Cumartesi günü kaybeden usta aktörün vasiyeti dolayısıyla cenaze töreni yapılmayacak. 

Jack Haldey, ülkemizde tepki çeken Lawrence Of Arabia filminde oynamıştı.

JACK HEDLEY KİMDİR?

Jack Hedley 1929 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi.

50'li yıllarda beyaz perdede görünmeye başlayan oyuncu, 60'lı yıllarda BBC televizyonunda yayınlanan The World of Tim Frazer isimli dizi de oynadı.

Türkiye'de tepkilere neden filmde oynamıştı! Dünyaca ünlü oyuncu Jack Hedley hayata gözlerini yumdu

Ardından Arabistanlı Lawrence, The Scarlet Blade, Witchcraft ve The Secret of Blood Island gibi çok sayıda filmde rol alan ünlü oyuncu James Bond'un For Your Eyes Only filminde Sir Timothy Havelock karakterine hayat verdi. Lucio Fulci'nin The New York Ripper'ının ardından Colditz, Dixon of Dock Green, The Buccaneers, Only Fools and Horses ve Short Encounter'ın TV film versiyonunda oynayan usta oyuncu özellikle İngilizlerin gönlünde taht kurmuştur.

Türkiye'de tepkilere neden filmde oynamıştı! Dünyaca ünlü oyuncu Jack Hedley hayata gözlerini yumdu

Berkem Temizel
Gece Editörü
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