Türkiye'de vaka artışının sebebi belli oldu! İşte koronavirüs vakalarındaki artışın nedenleri...
Türkiye'de vaka artışının sebebi belli oldu! İşte koronavirüs vakalarındaki artışın nedenleri...
Bilim Kurulu, 1 Haziran’da koronavirüs salgını nedeniyle alınan birçok yasağın kalkması ile birlikte başta Anadolu olmak üzere artan koronavirüs vakalarının kaynağına ilişkin ayrıntılı bir çalışma yaptı. Filyasyon ekiplerinin verilerine göre, koronavirüsün yayılmasında üç önemli neden belirlendi. İşte detaylar...