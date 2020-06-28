Türkiye'de vaka artışının sebebi belli oldu! İşte koronavirüs vakalarındaki artışın nedenleri... Bilim Kurulu, 1 Haziran’da koronavirüs salgını nedeniyle alınan birçok yasağın kalkması ile birlikte başta Anadolu olmak üzere artan koronavirüs vakalarının kaynağına ilişkin ayrıntılı bir çalışma yaptı. Filyasyon ekiplerinin verilerine göre, koronavirüsün yayılmasında üç önemli neden belirlendi. İşte detaylar...

1 20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta hayatını kaybetti, 1984 kişi iyileşti.