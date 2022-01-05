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Türkiye'de vaka sayıları 50 bini aştı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelir mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durum, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitim konularını değerlendirmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Türkiye'de vaka sayıları 50 bini aştı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelir mi?

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı vaka sayılarının artmasına neden oldu. 4 Ocak 2022 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre Kovid-19 vaka sayısı  54 bin 724 oldu, 137 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'da video konferans yöntemiyle yapılacak olan toplantıda çok sayıda konu masaya yatırılacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak. 

Türkiye'de vaka sayıları 50 bini aştı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelir mi?

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Toplantıda Omicron varyantına karşı alınması düşünülen tedbirler, hastanelerdeki son durum, aşılama çalışmaları ve Acil Kullanım Onayı almasının ardından vatandaşlara uygulanmaya başlayan yerli aşı TURKOVAC konuşulacak. 

Ayrıca vaka artışları sonrası yüz yüze eğitimin sürmesi için alınması gereken tedbirlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor. 

Türkiye'de vaka sayıları 50 bini aştı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelir mi?

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,81 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 133 milyon 551 bin 202 doza yükseldi.

Türkiye'de vaka sayıları 50 bini aştı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelir mi?

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Türkiye'de vaka sayıları 50 bini aştı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelir mi?

BAKAN KOCA'DAN TEDBİRLERE UYMA ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının, toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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