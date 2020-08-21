Türkiye'de yeterli grip aşısı var mı? Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu, grip aşısına talebin fazla olduğunu söyleyerek çok sayıda vatandaşın grip aşısı beklediğini ifade etti. Ciravoğlu, grip aşısının Eylül'de piyasaya sunulmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi. Bunun dışında Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle risk grubunda bulunan 20 ila 40 milyon arasındaki vatandaşın olması gereken grip aşısı dozunun geçen seneki kadar, yaklaşık 1.5 milyon doz olacağı iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Taşcıer konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Öngörüsüz politikanın bedelini vatandaş ödeyecek” ifadelerini kullandı. Basında yer alan haberler sonrası grip aşısının yeterli sayıda olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Türkiye'de yeterli grip aşısı var mı? Aşı sorunu var mı? Ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE'DE YETERLİ GRİP AŞISI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada grip aşısının yeterli seviyede olacağını açıkladı.

Salgın hastalıkların başlamaması için aşı oldukça önemlidir.

Grip aşısının yapılması için en ideal zaman Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Bu bilgiler geçen yıla göre derlenmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ''Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada sözkonusu değil, bu önerilmiyor. Bununla ilgili Bilim Kurulu'nda konu gündeme gelmiş oldu. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğun olduğunu biliyoruz ama Kovid döneminde kimler riskli olabilir, bununla ilgili bir iki hafta içerisinde çalışma yapılıyor olacak. Bu yıl Kovid olduğu için daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yapıyor. Zorunlu olan hastalık durumlarında biz zaten grip aşısını Bakanlık olarak ücretsiz yapıyoruz. Grip aşısına ulaşım, temin açısından da her yıl aldığımız belli miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının temini sağlanmış olacak. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olduğunu biliyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

GRİP AŞISI ÜCRETSİZ MİDİR? GRİP AŞISI KİMLERE ÜCRETSİZDİR?

Geçen yıl yaptığı açıklamada gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca "Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

GRİP AŞISI ECZANEDE NE KADAR?

Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMAMALIDIR?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

GRİP AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda koronavirüs salgınıyla hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yapmıştı. Bu şekilde "yüksek ateş", "öksürük" ve "yorgunluk" gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Diğer taraftan, DSÖ'den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10'undan daha azında oluştuğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Koca konuyla ilişkin yaptığı açıklamada ''Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada söz konusu değil, bu önerilmiyor. Bununla ilgili Bilim Kurulu'nda konu gündeme gelmiş oldu. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğun olduğunu biliyoruz ama Kovid döneminde kimler riskli olabilir, bununla ilgili bir iki hafta içerisinde çalışma yapılıyor olacak. Bu yıl Kovid olduğu için daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yapıyor. Zorunlu olan hastalık durumlarında biz zaten grip aşısını Bakanlık olarak ücretsiz yapıyoruz. Grip aşısına ulaşım, temin açısından da her yıl aldığımız belli miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının temini sağlanmış olacak. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olduğunu biliyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruya şu yanıtı vermişti:

“Grip aşısı şu anda bütün dünyada ülkemizde de hali hazırda devam etmekte olan mevsimsel gripten yani influenza’dan bizi korur. Ama şöyle düşünün: Krona virüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda daha rahat enfeksiyon oluşturuyor. Siz de eğer mevsimsel grip varsa ve yaşınız ileriyse yani 65 yaşın üzerindeyseniz ve altta yatan başka bir hastalığınız kronik hastalığınız varsa bir de üzerine mevsimsel yani influenza ile enfekte olduysanız mevsimsel gribiniz varsa elbette ki korona virüsü aldığınızda bu sizin korona virüs enfeksiyonunu daha ağır geçirmenize neden olacaktır. O yüzden biz korona virüsle zaten olsa da olmasa da riskli grubun mutlaka yılda bir kere gripten korunmak için aşı yaptırmasını öneriyoruz. Yani eğer grip aşısı yaptırırsanız ve influenza’ dan korunduysanız korona virüs size bulaşsa bile daha hafif atlatırsınız. Ama şöyle bir yanlış düşünceye sakın kapılmamalısınız. Ben grip aşısı yaptırdım. Korona virüs enfeksiyonu olmayacağım. Hayır. Korona virüs başka bir virüs, grip oluşturan influenza başka bir virüs. Ama hastalığı hafif atlatmanızı sağlar mı? Evet sağlar.”