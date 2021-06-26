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  3. Türkiye'de YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday TYT'de ter döküyor

Türkiye'de YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday TYT'de ter döküyor

Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Türkiye'de YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday TYT'de ter döküyor

Türkiye'de üniversitede okumak isteyen milyonlarca gencin ter döktüğü 2021-YKS kapsamında il oturum olan TYT  saat 10.15'te başladı. Adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmazken T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Türkiye'de YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday TYT'de ter döküyor

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Sınavdan önce detaylı temizliği yapılan sınav binaları dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar ise dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektan ile lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler de maske ve siperlikleriyle geldi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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