Türkiye’deki Amasyalı sayısı 646 bin 69 kişi

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2019 sonuçlarından elde edilen verilere göre Türkiye'deki Amasyalı sayısı 646 bin 69 oldu.

TÜİK, "Amasya nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri" ve "Amasya'da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu" konularında bir çalışma yaptı.

Türkiye'deki Amasyalı sayısı 646 bin 69 oldu

ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşayan Amasyalı sayısı 2018 yılında 641 bin 971 kişi iken, 2019 yılında 4 bin 98 kişi artarak 646 bin 69 kişi oldu. Amasya nüfusuna kayıtlı olan 646 bin 69 kişinin, yüzde 40,9'unun (264 bin 344 kişi) Amasya il sınırları içerisinde, yüzde 59,1'inin (381 bin 725 kişi) ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Amasyalıların (Amasya nüfusuna kayıtlı olanların) çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk beş il (Amasya hariç) sırasıyla İstanbul (180 bin 148 kişi), Ankara (50 bin 364 kişi), İzmir (24 bin 747 kişi), Samsun (15 bin 413 kişi) ve Kocaeli (14 bin 315 kişi) illeri oldu. Amasyalıların ikamet etmek için en az tercih ettiği iller veya en az Amasyalının yaşadığı 5 il sırasıyla Kilis (57 kişi), Ardahan (91 kişi), Karaman (99 kişi), Bayburt (111 kişi) ve Osmaniye (135 kişi) illeri oldu. Ayrıca komşu illerden Samsun'da 15 bin 413, Çorum'da 8 bin 679, Tokat'ta 8 bin 507 Amasyalı yaşamaktadır.

Amasya'nın nüfusunun yüzde 79,3'ü Amasyalı

Bu çalışma ile ayrıca Amasya'da ikamet edenlerin hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu yani Amasya'da yaşayanların hemşehri profili de belirlenmiştir. Buna göre 2019 yılında Amasya'da yaşayan (yabancılar hariç) 333 bin 411 kişinin yüzde 79,3'ü (264 bin 344 kişi) Amasya il nüfusuna; yüzde 20,7'si (69 bin 067 kişi) ise diğer 80 ilin nüfusuna kayıtlıdır. Amasya'da yaşayan Amasyalı sayısı 2018 yılında 265 bin 674 kişi iken 2019 yılında bin 330 kişi azalarak 264 bin 344 kişi olmuştur.

2019 yılında Amasya'da ikamet eden nüfusun Amasya hariç en fazla nüfusa kayıtlı olduğu ilk beş il sırasıyla; 18 bin 355 kişi ile Samsun, 7 bin 618 kişi ile Çorum, 7 bin 397 kişi ile Tokat, 3 bin 51 kişi ile Ordu ve 2 bin 37 kişi ile Sivas olmuştur. İkamet için Amasya'yı en az tercih edenler (ilk beş il) sırasıyla; Yalova (28 kişi), Bilecik (71 kişi), Kilis (81 kişi), Kırklareli (82 kişi) ve Tekirdağ (88 kişi) illerinin nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlar olarak tespit edilmiştir.

Kaynak: İHA