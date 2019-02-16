Türkiye’deki Boşnaklar, Biga’da buluştu

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF)'na üye 13 dernek başkanı Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir araya geldi.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Federasyon kurucusu ve onursal başkanı Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakır Sadovoviç, Boşnak derneklerinin yönetici ve üyeleri katıldı.

Köşdere Aktivite Merkezindeki toplantının başkanlığını ise Türkiye Boşnak Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergün Erkap yaptı. Erkap 9 haziranda ilçede yapılacak olan Nilüfer gölü şenliklerine konukları davet etti. Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Baysak ise nisan ayında yapılacak olan federasyon kongresinin ön çalışmaları hakkında bilgi verdi. 8-11 Temmuz tarihleri arasında marş miraya ve Srebrenica soykırımının 24. yılında anma etkinliklerine katılım görüşüldü. Bir sonraki toplantının 17 martta ödemişte yapılmasına karar verildi. Toplantı sonunda CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Federasyon kurucusu ve onursal başkanı Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak tarafından kitap ve flama hediye edildi.

Kaynak: İHA