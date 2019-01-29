Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı (2)

İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

DHA