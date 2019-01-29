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  3. Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı (2)

Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı (2)

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı...

Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı (2)

İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

DHA

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