Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı (2)
Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı...
İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.
DHA
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