"Türkiye’deki FinTech yatırımları 12 milyon dolara ulaştı"

FinTech İstanbul Kurucu Ortağı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Selim Yazıcı, Türkiye'deki FinTech yatırımlarının yaklaşık 12 milyon dolara ulaştığını söyledi ve "Ülkemizde FinTech'ler hızla gelişse de söz konusu yatırımlar Singapur, Hong Kong, Dubai gibi daha az nüfuslu ülkelere göre oldukça düşük" dedi.

Yazılım Test ve Kalite Derneği'nin (Turkish Testing Board - TTB) düzenlediği TestFinTech paneli, iş ve teknoloji evreninin fikir liderlerinin katılımıyla FinTech'ler ve yazılım testi ilişkisini masaya yatırdı. Yeni nesil finans dünyasının inşasında FinTech'lerin önemine dikkat çekilen panelde, Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, FinTech İstanbul Kurucu Ortağı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Selim Yazıcı, Paribu CEO'su Yasin Oral, iyzico Yazılım Direktörü Yalçın Yenigün, İntertech Yazılım ve Kalite Yönetim Lideri Serkan Can, PayTR CEO'su Tarık Tombul ve Keytorc Test Hizmetleri Yöneticisi Berk Dülger hazır bulundu.

Yazıcı, "bankaların kader döngüsü" olarak ifade ettiği olgudan bahsederek bankacılık ve finans sektöründeki firmaların FinTech'ler konusunda sırasıyla inkâr, şaşkınlık ve işbirliği geliştirme süreçlerinden geçtiğini söyledi ve ekledi:

"Geleceğe baktığımızda FinTech'leri bankacılığın geleceği ile kıyaslamak doğru değil. Bunun yerine bankalar lisans sahibi olarak özne işlevi görecekler. FinTech'ler de bu süreçte bankalar ve finans kuruluşlarına hız ve kârlılık kazandırmaya yardımcı olacak."

Paribu CEO'su Yasin Oral da FinTech'leri "eski sistemlere ve bankaların hantal yapılarına karşı çıkarılan update'ler" şeklinde tanımladı. "FinTech'leri tamamlayıcı ve temel güçlendirici olarak görmek gerekiyor" diyen Oral, "Bankaların altyapıları ile ilgili yapılan çalışmalarda büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. 2020 yılına ilişkin projelerde de güvenliğin ilk sırada olması gerektiğini görüyoruz. Paribu olarak önümüzdeki yıla ilişkin hedefimiz ise kendi blockchain ağımızı oluşturmak" dedi.

İyzico Yazılım Direktörü Yalçın Yenigün, panelde yaptığı konuşmada "FinTech'leri kullanıcı deneyimine odaklanan finansal şirketler olarak görmek gerekiyor. Bu anlamda bankalara ve finansal kuruluşlara büyük katkılar sunuyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde bankaların FinTech'lerle işbirlikleri artacak" dedi.

Robotik süreçler ve yapay zekanın test ve kalite konusunda giderek daha önemli bir yer alacağını ifade eden Intertech Yazılım ve Kalite Yönetim Lideri Serkan Can, internet ve mobilin sık kullanılmasının kalite ile ilişkisine de değindi ve "Bu durum, uygulamaların potansiyelini artırmasında son derece önemli. Biz de 2020 yılında kalite dönüşümü ve kalite metriklerinin düzenlenmesi üzerinde duruyoruz" dedi.

PayTR CEO'su Tarık Tombul, "Yaşanan gelişmeler bankaları FinTech olmaya zorluyor. Hantal yapıda olan bankalar bu sürece uyum sağlamaya çalışıyor. FinTech ayrıca bankaların iş yapış şekillerini etkileyen itici bir güç" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA