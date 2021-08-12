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Türkiye'deki gençler 27 yaşına kadar ailesi ile yaşıyor!

Uluslararası gençlik gününe özel yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'de gençler ortalama 27 yaşında evden ayrılıyor. Kadınlar erkeklere oranla daha çok daha erken ayrı ev kuruyorlar.

Türkiye'deki gençler 27 yaşına kadar ailesi ile yaşıyor!

Türkiye'de ise gençler ortalama 27,8 yaşında evden ayrılırken erkekler 29,8 yaşında ayrılıyor, kadınlar ise 25,8 yaşında ayrı ev kuruyor.

Avrupa Komisyonu'nun bünyesinde yer alan ve merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 12 Ağustos "Uluslararası Gençlik Günü" nedeniyle Avrupa ülkelerinde gençlerin evden ortalama kaç yaşında ayrılarak kendi evlerine geçtiklerine ilişkin 2020 yılının istatistikleri yayımladı.

Verilere göre, Türkiye'deki gençler ortalama 27,8 yaşında evden ayrılırken erkekler 29,8 yaşında, kadınlar ise erkeklere oranla 4 sene erken yani 25,8 yaşında ayrı ev kuruyor.

Avrupa'nın tamamına bakıldığında ise ortalama 26,4 yaşında gençler aile evinden ayrılıyor.

Kadınlar, Türkiye'de olduğu gibi tüm Avrupa'da erkelerden daha erken ayrı ev kuruyor.

Avrupa'da erkeler 27,4 yaşında, kadınlar ise 25,4 yaşında ailelerinden ayrı eve çıkıyor.

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İSVEÇTE 18 YAŞINA GELMEDEN EVDEN AYRILIYORLAR

İsveç, AB ülkeleri arasında en genç evden ayrılma istatistiğine sahip, gençler 18 yaşına dahi ulaşmadan ortalama 17,5 yaşında  evden ayrılıyor. 

İsveç'i en yakın 19,8 yaş ile Lüksemburg, 21,2 yaş ile Danimarka ve 22 yaş ile Finlandiya takip ediyor.

Hırvatistan'da ise İsveç'in tam tersi, gençlerin evden ayrılmasının yaş ortalaması 32,4'ü buluyor.

Hırvatistan'ı en yakın 30,9 ile Slovakya, 30,2 ile İtalya ve Malta takip ediyor.

Söz konusu aileden ayrılma yaş ortalaması Almanya'da 23,8'i bulurken, Fransa'da 24'ü, Hollanda'da da 24,3'ü buluyor.

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