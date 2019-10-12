Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

TÜRKİYE genelindeki insansız hava aracı (İHA) ve pilot sayısı da belli oldu.Ekim ayı itibarıyla İHA sayısı 32 bin 100'e yükselirken, İHA pilotu sayısı da hızla artarak 48 bin 800'e ulaştı.

Türkiye'de insansız hava aracı(iİHA) ve pilot sayısı her yıl artıyor. 2016'da 8 bin 349 olan Türkiye genelindeki İHA sayısı geçtığımız yıl 27 bin 560'a çıkmıştı. Bu yılın ekim ayı itibarıyla ise İHA sayısı 32 bin 100'e yükseldi. 2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, geçtiğimiz yıl 35 bin 660'a ulaştı. Hızla artan sayı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 48 bin 800'ü buldu.Bu arada İHA uçuş izinlerinde otomasyona geçerek mülki idare modülünü iki ay önce hizmete sunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne uçuşa serbest ve diğer bölgeler için toplam 1326 tane İHA uçuş izni başvurusu geldi.

İHA UÇUŞLARI ARTTI

İHA Kayıt Sistemi'nde 27 Temmuz 2019'da hizmete açılan "uçuş izni (mülki idare) modülü" üzerinden bugüne kadar yeşil alanlar (uçuşa serbest) için yapılan 253 uçuş izni başvurusu sistem tarafından otomatik onaylandı. Aynı tarih itibarıyla yeşil bölgeler dışına yönelik gerçekleştirilen 193 uçuş izni başvurusundan 61'ine de en yakın mülki idare amirliğince ortalama 2-3 günde onay verildi. 132 başvuru ise yapılan değerlendirmede riskli bulundu ve geri çevrildi. Ar-Ge amacıyla yapılan uçuş izni başvurularında ise 880 müracaatın 390'ı yine en yakın mülki idare amirliğince onaylandı. Uçuş izni modülüyle izin başvurularının en kısa sürede neticelendirilmesi ve uçuş risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI 500 GRAM ALTI İHA'LAR İÇİN ÇALIŞMA

İHA Kayıt Sistemi Uçuş İzin Haritası'nda 110 yeşil alan bulunurken, yaklaşık 1100 civarında yeşil alan da ilgili kurum ve kuruluşların uygunluk vermesi halinde haritaya işleneceği ve sportif uçuşların daha geniş alanlara yayılacağı duyuruldu. Azami kalkış ağırlığı 500 gram altı İHA sahiplerinin, araçlarını kaydetmeden önce İHA Kayıt Sistemi'nde görebileceği il bazlı bölgeler haritasının yazılım çalışması da tamamlandı.Yazılımın en kısa sürede İHA Kayıt Sistemi'ne entegre edileceği ve kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.

İHA EĞİTİMLERİ VEREN KURULUŞ SAYISI ARTIYOR

SHGM tarafından İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı da 44'e ulaştı. İHA eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Ankara'da 16, İstanbul'da 6 kuruluş bulunuyor. Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya'dakiler ile toplam 44 İHA eğitim kuruluşu faaliyet gösteriyor.

Kaynak: DHA