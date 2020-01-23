Samsun Üniversitesi Rektörü (SAMÜ) Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Türkiye'deki iki meteoroloji mühendisliği bölümünden biri Samsun'da. Bu denli önemli bir bölümü ilimize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı makamında ziyaret etti. Yüce ve Aydın, Türkiye'de sadece iki üniversitede bulunan meteoroloji mühendisliği bölümü hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette bölüm hakkında Prof. Dr. Mahmut Aydın'dan bilgi alan Yücel Yüce, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber meteoroloji bilimi büyük önem kazanmaya başladı. Hava olaylarının önceden tahmin edilmesi konusunda mühim yer teşkil eden bu bölümün ilimizde, Samsun Üniversitesi bünyesinde bulunması Samsun için büyük bir avantaj" diye konuştu.

Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Türkiye'deki iki meteoroloji mühendisliği bölümünden biri Samsun'da. Türkiye'de sadece İstanbul Teknik Üniversitesi ve Samsun Üniversitesinde bu bölüm bulunuyor. Samsun'un ikinci devlet üniversitesi olma özelliğini taşıyan üniversitemiz gün geçtikçe daha da ileriye gidiyor. Bu denli önemli bir bölümü ilimize kazandırmış olmak ve geliştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Meteoloji 10. Bölge Müdürlüğü ile birlikte ortak projeler yürütmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Aydın, iyi dilek ve temennilerin ifade edildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA