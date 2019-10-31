Türkiye'deki sığınmacılar için 600 bin avro ek kaynak

AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklama yaptı.

600 MİLYON AVRO ÖDENEK

Açıklamada, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara 600 milyon avro ilave ödenek sağlandığı kaydedildi.

Ayrıca, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri kapsayan çeşitli projelerin devamına yönelik 63 milyon avroluk yeni kaynak aktarıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için toplam 663 milyon avronun harekete geçirildiği bildirildi.

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar avroluk AB fonuna şimdiye kadar 5,8 milyar avro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 4,2 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,6 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

SUY ile Türkiye'de uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde yaşayan, kamp dışındaki kişilere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım sağlanıyor. İhtiyaç duyanlar, Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor. Kart sahibi sığınmacılar, nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını doğrudan temin edebiliyor.

- Süreç

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi Türkiye'deki Suriyelilere yönelik yeterince mali yardım yapmamakla ve taahhüt edilen fonları hızlı aktarmamakla itham ediyor.