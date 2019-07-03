“Türkiye’deki sosyal girişimlerin yüzde 55’ini kadınlar yönetiyor”

British Council'ın Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan "Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu" araştırma raporunda, Türkiye'deki sosyal girişimlerin yüzde 55'inin kadınlar tarafından yönetildiği belirtildi.

British Council'ın 2009 yılında başlattığı ve 31 ülkede yürütülen Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan "Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu" araştırma raporu, sosyal girişimlerin mevcut ölçeğine, kapsamına ve gelecek potansiyeline ışık tutuyor. British Council ve İstasyonTEDÜ'nün (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi) liderliğinde, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülen araştırmanın raporu, Ankara'da TED Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir etkinlikle paylaşıldı.

Raporda, sosyal girişimlerin mevcut ölçeği, kapsamı ve gelecek potansiyeline ilişkin bulgularıyla, toplumun genelinde sosyal girişimler ile ilgili farkındalık yaratmayı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı potansiyellerini belirlemeyi ve bu alanın gelişmesi yönünde neler yapılabileceğine ilişkin önerileri ortaya koymayı amaçlanıyor.

Alanın en kapsamlı araştırması

Literatür taraması, danışma toplantıları, online anket, 12 şehirde 37 ayrı sosyal girişimle yapılan görüşmeler, üç şehirde 12 odak grup çalışması ve iki yuvarlak masa toplantısı sonucu ortaya çıkan "Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu" araştırma raporu, sosyal girişim alanının gelişmesi önündeki engelleri ortaya koyarken, aynı zamanda fırsatlara da ışık tutuyor ve alanın gelişmesine ilişkin somut öneriler sunuyor. British Council Türkiye'den Toplum Programları Direktörü Seda Mumcu Aydeniz, "British Council'ın başlattığı Küresel Sosyal Girişim Programı çerçevesinde, şu ana kadar 16 ülkede sosyal girişim alanına yönelik çok sayıda araştırma yürütüldü. Araştırma raporu ile toplumu bilinçlendirmeyi ve sosyal girişimlerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Sosyal girişimlere ilişkin yaptığımız bu araştırmanın, görece olarak yeni olan bu alanın mevcut durumuna ilişkin iyi bir referans olmasını ve Türkiye'deki sosyal girişimlerin daha da gelişmesine katkıda bulunmasını hedefliyoruz" dedi.

Sosyal girişimlerin liderlerinin yüzde 55'i kadın

Türkiye'de yaklaşık 9 bin sosyal girişim olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye'deki sosyal girişimlerin, başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda çalıştıkları görülüyor. Raporda öne çıkan bulgulara dikkat çeken TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Salih, "Türkiye'de sosyal girişimlerin güncel durumunu incelediğimiz rapor, sosyal girişimlerin Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehirde yoğunlaştığını gösteriyor. Aynı zamanda, sosyal girişimlerin yüzde 47.28'inin 35 yaş altında kişiler tarafından kurulduğu, yüzde 55'inin kadın liderler tarafından yönetildiği ve yüzde 83.6'sının yüksek derecede eğitimli olduğu dikkat çekiyor. Kadınların bu alanda daha ağırlıklı olmasına rağmen, dış finansman ve finans kaynaklarına erişimlerinin erkeklerden daha düşük olduğu da önemli bulgular arasında yer alıyor. Karşılaşılan başlıca zorluklar arasında ise olumsuz ekonomik iklim, yüksek vergiler, kuruluş maliyetleri ve finansmana erişim öncelikli olarak görülüyor" dedi.

Rapordaki önemli bulgularından bir diğeri de Türkiye'deki sosyal girişimlerin yasal statülerinin, girişimlerin ihtiyaçlarına göre farklılaştığı yönünde oldu. Türkiye'deki sosyal girişimler; kooperatif, limited şirket, şahıs şirketi, anonim şirket, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri gibi farklı yasal statüleri kullanıyor. Sosyal girişim kavramının görünürlüğünün ve farkındalığının Türkiye çapında henüz yeterli düzeyde olmadığını ortaya koyan rapor, sosyal girişimlerin daha elverişli ortamla birlikte gelişeceğini de öngörüyor.

DHA