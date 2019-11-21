Türkiye’den 35 ülkeye elmas uç ihraç ediyor

Türkiye'den 35 ülkeye sanayide ve üretimde kullanılan elmas uçlar ihraç ediliyor. 1997 yılında kurulan firmanın genel müdürü Deligöz, "Bentley'in alt takımları, Porsche'un direksiyon takımları, Boing'in pek çok parçası bizim elmas uçlarımızla üretiliyor" dedi.

Sanayide ve üretimde kullanılan elmas uçları 35 ülkeye ihraç eden V- DM Teknik Malzeme, dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan firmalara tedarik sağlıyor. Firmanın 2. Kuşak Yöneticisi Genel Müdür Bigutay Deligöz, "Boing'den Aselsana kadar çok sayıda firma parçalarını üretmek için elmas uçlarımızı kullanıyor. Almanya ve Türkiye'deki ofislerimiz aracılığıyla Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 20 milyon TL ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Otomotivden uçak sanayisine kadar pek çok sektörün kullandığı elmas uçları kendi markasıyla ihraç eden V-DM Teknik Malzeme, Sangeo ve BGT Plus markalarıyla 35 ülkeye satış yapıyor. 1997 yılında kurulan firmanın Genel Müdürü Bigutay Deligöz, "CNC ve torno makinelerinde kullanılan elmas uçlarını kendi markamızla Güney Kore'de üreterek Türkiye üzerinden dünyaya pazarlıyoruz. Almanya'da açılan şubemizle de özellikle Avrupa pazarında önemli bir paya sahibiz. 0,1mm ye kadar hassas kesim yapabilen profesyonel uçlarımızla en hasas kesimleri yapabiliyoruz. Elmas uçlarımızı kullanan firmalar ulaşım, inşaat, ağır sanayi, silah sanayi, otomotiv gibi sektörlerde hassas parçaların üretiminde bizi tercih ediyor. Bentleyin alt takımları, Porsche'un direksiyon takımları, Boing'in pek çok parçası bizim elmas uçlarımızla üretiliyor" diye konuştu.

"Almanya'da şubemiz var"

Almanya Hattingen ve İstanbul Bayrampaşa'daki merkezlerinde yıllık 30 milyon TL ciro ve 60 çalışanla faaliyet gösterdiklerini kaydeden Bigutay Deligöz, "Şu anda Türkiye pazarında sektörün ilk 5 firması arasındayız. Kendi markalarımızın yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının elmas uçlarını da satıyoruz. Hedefimiz sektörde liderliğe ulaşmak. Sanayinin bel kemiği konumundaki elmas uçlara yeni çeşitler ekleyerek ürün gamımızı genişletiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA