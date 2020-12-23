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  3. Türkiye'den 6 aylık NAVTEX hamlesi: Oruç Reis 15 Haziran'a dek Doğu Akdeniz'de!

Türkiye'den 6 aylık NAVTEX hamlesi: Oruç Reis 15 Haziran'a dek Doğu Akdeniz'de!

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliklere sebebp olan NAVTEX ilanlarında ülkemiz, önemli bir karara imza attı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Türkiye'den 6 aylık NAVTEX hamlesi: Oruç Reis 15 Haziran'a dek Doğu Akdeniz'de!

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 15 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

ORUÇ REİS GEMİSİ

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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