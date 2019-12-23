Türkiye'den ABD ve Rusya ile art arta görüşmeler!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefon diplomasisinİ sürdürüyor.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede Libya konusu gündeme geldi.

İki mevkidaş, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile isyancı Hafter birlikleri arasında çatışmalara sahne olan Libya'daki son durumu görüştü.

Çözüm önerilerini birbirleriyle paylaştı.

Görüşmede, Suriye rejiminin saldırıları yüzünden binlerce kişinin Türkiye sınırına yığıldığı İdlib meselesi ele alındı.

İki bakan İdlib'de yapılabilecekler konusunda da görüş alış-verişinde bulundu.

DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANMIŞTI

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREKİRSE ASKER GÖNDERİRİZ

Libya ile imzalanan Akdeniz Mutabakatı da TBMM'den geçmiş, Birleşmiş Milletler'e sunulmuştu. Mutabakatın imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'ya asker gönderir misiniz" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, o zaman Libya'ya da aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI 4 PARTİNİN DESTEĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

Türkiye-Libya anlaşması Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. İki ülke arasındaki Doğu Akdeniz mutabakatı ile, deniz yetki alanlarının sınırları çiziliyor. Anlaşma, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili milletvekillerinin desteğini aldı.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.

TARİHİ ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Mutabakat Muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.

Mutabakat Muhtırası aynı zamanda, güvenlik ve askeri eğitim ile öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava sınırlarının güvenliği, narko terör ve kaçakçılık ile mücadele, EYP/PMİ harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile tecrübe mübadelesi ve müşterek harekatlar yürütme, farklı alanlarda iş birliği ve taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini içeriyor.

Mutabakat Muhtırası, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımını kapsıyor.

DARBECİ HAFTER TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Darbeci Hafter'in sözde Ordusundan Körfez medyasına yapılan açıklamada, "Libya'ya gelecek herhangi bir Türk askeri gücünü hedef alacağız" denildi.