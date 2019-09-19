Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Oyalama olursa bu çalışmalar biter
Bakan Akar, "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık." dedi ve ekledi "Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır"
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Etiketler : MSB, Hulisi Akar, abd
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