Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık." dedi ve ekledi "Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır"

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