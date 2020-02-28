Türkiye'den ayrılmak için yoka çıkan göçmene mikrofon uzatıldı

Edirne'de düzensiz gökçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gitmek için yola çıktı. Bölgeye muhabir gönderip canlı yayın yapan CNN Türk, göçmenlerin bindiği otobüsten canlı yayın yaptı. Mikrofon uzatılan göçmen, muhabirin "Nereye gidiyorsunuz?" sorusuna "Yunanistan'a gidiyoruz" yanıtını verdi.

ARKADAŞIM TELEFON ETTİ, YUNANİSTAN'A GİDECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"

Kazlıçeşme'de hareket etmek için bekleyen otobüste çekilen görüntülerde Suriyeli bir göçmen, geçen akşam sınır kapılarının açıldığı haberini aldığını ve harekete geçtiğini belirtti. İsmini söylemeyen göçmen, "Arkadaşım bana telefon etti. Yunanistan'a gideceğimizi söyledi. 19 kişilik bir aileyiz" dedi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ GİTTİ"

Yunanistan'a gittikten sonra, Avrupa'nın diğer ülkelerine geçmek istediğini belirten mülteci, "Bu otobüste 30 kişi var ancak çok sayıda kişi gitti. Başka otobüsler de var" dedi.

TÜRKİYE SINIRI AŞTI SURİYELİLER ARTIK DURDURULMAYACAK

Türkiye İdlib'den gelen şehit ve yaralı haberleri sonrası büyük sarsıntı yaşarken, Ankara'da güvenlik zirvesi yapıldı. Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberi ise gündeme bomba gibi düştü. Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Türk yetkili sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiğini de ekledi. Bu açıklamanın ardından Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

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