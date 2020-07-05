Türkiye’den Azerbaycan’a korona virüs yardımı

Türkiye, Azerbaycan'a yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yardım eli uzattı.

Türkiye korona virüs pandemisinin ortaya çıkmasından bu yana yüze yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye bugüne kadar kardeş ülke Azerbaycan'a 30 solunum cihazı (ventilatör), 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve virüsün tedavisinde kullanılan toplam 40 bin kutu çeşitli ilaç gönderdi.

Ayrıca açıklamada, "Türkiye, virüsle mücadelenin ancak bütün ülkelerin işbirliği ve dayanışma göstermesi halinde başarıya ulaşacağına inanmakta ve içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, pandemi ile küresel mücadeleye katkı yapmak amacıyla azami gayreti göstermektedir. Bugün yaptığımız bu yardım da kardeş Azerbaycan'ın mücadelesine katkı niteliği taşımaktadır. Aramızdaki yakın ilişkilerin tabii bir sonucu olan bu yardım, iki ülke Cumhurbaşkanları Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle ortaya koydukları kardeşliğimizin de güçlü bir tezahürüdür. Yardımın Azerbaycan'ın korona virüsle mücadelesine katkı yapmasını diliyor, bu vesile ile virüs yüzünden hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, hastalara acil şifa temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA