Türkiye'den Brezilya'ya başsağlığı mesajı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Brezilya'da baraj çökmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu felaketle ilgili başsağlığı...
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Brezilya'da baraj çökmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu felaketle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın mesajında, "Brezilya'da Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
DHA
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