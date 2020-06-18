Türkiye'den Çad'a ikinci tıbbi malzeme yardımı yapıldı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında yardımlarını sürdüren Türkiye,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ikinci kez Afrika ülkesi Çad'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Askeri personel tarafından paketlenen sağlık malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Çad bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'e yüklendi.

Ardından ambulans uçağa alındı. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Çad halkına sevgilerle' notu Türkçe ve Fransızca olarak yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı. Çad'a, geçen 26 Mayıs'ta da bir ambulans ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderilmişti.