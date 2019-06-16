Türkiye'den çok sert açıklama: "Herkes haddini bilsin!"

Bakan Çavuşoğlu, ''Bugün S-400 ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil'' dedi.

Çavuşoğlu, İdlib'de TSK gözlem noktasına yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür. Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin'' ifadelerini kullandı.