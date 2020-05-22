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  3. Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi malzeme yardımı yapıldı!

Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi malzeme yardımı yapıldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yardıma ihtiyacı olan ülkelere  tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye, bu kez Dağıstan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu. Bu kapsamda, Türk Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, kurumun Etimesgut'taki tesislerinde TIR'a yüklenerek Dağıstan'a gönderildi.

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22 Mayıs 2020 Cuma 14:19

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