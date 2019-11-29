Türkiye’den depremzedelere yatak yardımı

Arnavutluk'ta depremin ardından ülke genelinde yardımlar sürüyor. Türkiye'den gelen yiyecek, yatak ve battaniye yardımları çadırlarda kalanlara dağıtılıyor.

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin üzerinden günler geçmesine rağmen bölgede yaşayan binlerce kişi hasar gören evlerine giremiyor. Ülke genelinde diğer vatandaşlar ise yaşanan artçı depremler nedeniyle evlerinde kalmak istemiyor. Başkent Tiran ve depremin en fazla yıkıma neden olduğu Durres, Kruje şehrinde de birçok noktaya yardıma muhtaç vatandaşlar için çadırlar kuruldu. AFAD başta olmak üzere Kızılay, UMKE, İHH İnsani Yardım Vakfı, HAK İnsani Yardım Vakfı da bölgeye gelerek insani yardımlarda bulunuyor. Özellikle köylerde battaniye ve yatak dışında kuru bakliyat yardımları gerçekleştiriliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Avrupa ve Latin Amerika Koordinatörü Mariglen Shehi, "Depremden sonra bu bölgede battaniye, yatak dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tiran'da köylerde çadır dağıtımı gerçekleştirdik. Bizim yardımlarımız inşallah devam edecek. Görmüş olduğunuz bu küçük kampta 20-30 aileye battaniye dağıtımlarımızı gerçekleştirdik" dedi.

İHH İnsani Yardım Arama Kurtarma Koordinatör Emre Yerli ise bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Şu an da çok fazla bir yıkım yok. Lokal bölgelerde yıkım olduğunu gözlemledik. Yıkım olan yerlerden vatandaşlar kendi imkanları ile çıkmışlar. Çıkamayan bölgelerde de insanları arama kurtarma ekipleri kısa sürede çıkararak, vefat edenleri vefat etmiş şekilde, yaralıları da çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Çok sayıda hasarlı bina gözlemledik. Bu hasarlı binalar büyük ihtimalle yıkılacaklar şu anda oradaki insanlar çadır kentlerde kalacaklar. Mevsim kışa doğru geçiyor, yağmurlu bir havada çalışmalar devam ediyor. Buradan yardımsever halkımıza seslenerek buradaki insanların yanında olmalarını, bu bölgedeki kardeşlerimize yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA