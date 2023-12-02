Türkiye'den Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'e hava operasyonu! 16 hedef ve çok sayıda terörist başarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine hava operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 16 hedefin başarıyla yok edildiği ifade edilirken açıklama metininde Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklar" doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.

İŞTE MSB'den yapılana açıklama:

"Operasyon Meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda gerçekleşti"

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Aralık 2023 saat 18.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir" denildi.

"Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi"

Açıklamada, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.