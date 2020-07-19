Türkiye’den KKTC’ye 3 TIR dolusu tıbbi malzeme desteği

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 tır aşı, ilaç ve tıbbi malzeme hibe etti.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 tır aşı, ilaç ve tıbbi malzeme hibe etti. Yardım malzemelerini KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli teslim aldı. Başkent Lefkoşa'daki fuar alanında yapılan teslim törenine, Bakan Pilli'nin yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ederken yardım malzemelerinin içerisinde 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazının yanı sıra farklı birçok malzeme olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanı Ali Pilli de Türkiye'den bugün ülkeye çok ciddi bir yardım geldiğini vurgulayarak bu katkıların Anavatan Türkiye'den her zaman yapıldığını söyledi.

"TÜRKİYE KKTC'NİN HER ZAMAN YANINDA"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri de, tıbbi malzeme yardımının, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de ayrılmaz parça ve ayrı görmediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA