Türkiye'den KKTC'ye Kovid-19 desteği: 117 milyon TL aktarılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüs salgını dolayısıyla KKTC'ye yapılacak desteği "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." ifadeleriyle duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çocukların uzaktan eğitimleri için 9 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez." dedi.