Türkiye'den KKTC'ye Kovid-19 desteği: 117 milyon TL aktarılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüs salgını dolayısıyla KKTC'ye yapılacak desteği "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." ifadeleriyle duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüs salgını dolayısıyla KKTC'ye yapılacak desteği "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." ifadeleriyle duyurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çocukların uzaktan eğitimleri için 9 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez." dedi.