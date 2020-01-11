Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattı patladı

Türkiye ile KKTC arasında yapımına 2013 yılında başlanan ve 2015 yılında tamamlanan su boru hattında arıza oluştu. Arızanın giderilmesi için çalışmalar başladı.

BORU DENİZ YÜZEYİNE ÇIKTI

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz boru hattında arıza olduğunu belirtti ve şunları söyledi; "Borunun deniz altında askıya alındığı noktada kopma meydana geldi. Boru deniz altında askıya alındığı 250 metre derinlikteki noktada koptu."

Söz konusu arızanın tamiri için çalışmalar başladı.