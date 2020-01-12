Türkiye'den Libya'da ateşkes için anlaşmaya varılmasına ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya'da ateşkes için anlaşmaya varılması ile ilgili Twitter hesabında "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" ifadesini kullandı.
İbrahim Kalın, sosyal medya hesabında Türkiye'nin yoğun diplomasi yürüttüğü Libya'da ateşkes için anlaşmaya varılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır."
İşte İbrahim Kalın'ın o paylaşımı:
Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 12, 2020
Diplomasi bir süreç yonetimidir.
Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır.
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