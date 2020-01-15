Türkiye'den Mısır'a art arda tepkiler!

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi. 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanın gözaltına alındığı baskında Mısır polisi AA çalışanlarını bilinmeyen bir yere götürdü. Olayın ardından Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Anadolu Ajansı Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Anadolu Aajansı Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrılan Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarına Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılından beri karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

MISIR MAKAMLARINDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

SKANDAL KARARA İLİŞKİN TÜRKİYE'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Türkiye'den ise skandal uygulamaya ilişkin art arda tepkiler geliyor...

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: İNSAN HAKLARININ ALENİ İHLALİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki paylaşımında, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Kalın paylaşımında, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesine yer verdi.

ALTUN: TÜRK MEDYASINA YÖNELİK DÜŞMANCA UYGULAMALARINI KINIYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskına yönelik, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı açıklamada, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.

Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."

ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

BAKAN GÜL: ÇALIŞANLARIN SERBEST BIRAKILMASINI BEKLİYOR, BU PERVASIZ GİRİŞİMİ KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin açıklamasında, "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum." ifadelerini kullardı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN MISIR'A TEPKİ

Bahçeli, konuya ilişkin olarak "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur." açıklamasında bulundu.

İŞTE ANADOLU AJANSI ÇALIŞANLARI

AA gözaltına alınan çalışanların fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafta gözaltına alınan Türk vatandaşı Hilmi Balcı görülüyor.

Fotoğrafta gözaltına alınan Hüseyin el Abbas görülüyor.

Fotoğrafta gözaltına alınan Hüseyin el Kabbani görülüyor..

NE OLMUŞTU?

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

BASKININ NEDENİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

ÇALIŞANLAR BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

