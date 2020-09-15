Türkiye'den Navtex ilanı: Yunanistan, Lozan'ı ihlal etti

Türkiye ile Yunanistan arasında sorunların odağı olan Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın faaliyetleri gerginliği artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye tarafından ilan edilen Navtex'te Yunanistan'ın Sakız Adasını silahlandırmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen Navtex'te "Ege denizi 1. LA08-206/20 Numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adasının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.

Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili İngilizce'dir.

NAVTEX İLANI NEDİR?

NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar. NAVTEX ilanı da NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.