Türkiye'den Nepal'e yardım eli! Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki hayırseverlerin yaptığı bağışlar, TDV aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki çok sayıda insanın yüzünü güldürdü. Birçok ülkede olduğu gibi Nepal'de de zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan TDV gönüllüleri, hazırlanan yardım kolilerini Nepalgunj şehrindeki ailelere dağıtmaya başladı. Bölgedeki halk tarafından coşkuyla karşılanan TDV görevlileri, gıda paketlerini ve çeşitli hediyeleri farklı mahallelerdeki 250 aileye ulaştırdı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ"

TDV ile birlikte çalışan İslami Sangh Nepal Organizasyonu'nun Nepalgunj Sorumlusu Obaıdur Rahman Khan, Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden Khan, "Ramazanı yaşadığımız şu günlerde TDV aracılığıyla yapılan bu yardımlar dolayısıyla Türkiye halkına çok teşekkür ederiz, minnettarız. Bizi her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnız bırakmadılar. Türkiye sadece bizim değil tüm ihtiyaç sahiplerinin umudu konumunda. Bize yardım gönderen herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Yardım yapılan ihtiyaç sahiplerinden Mohammad Raees ise TDV'ye, gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Raees, "Nepal'de birçok insan açlık sınırının altında yaşıyor. Çok zor şartlarda hayatımızı sürdürüyoruz. İyi beslenemiyoruz, iyi sağlık hizmeti alamıyoruz. Her yıl yapılan bu yardımlar bizim için çok önemli." dedi. Yardımların ramazan boyunca çeşitli bölgelerdeki insanlara ulaştırılacağı bildirildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı