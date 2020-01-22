Türkiye'den önemli adım! HGK 83 ateşlendi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, menzil atış testleri başarıyla gerçekleştirildiğini ve mühimmat seri üretime hazır hale getirildiğini açıkladı.
Şok aktüel 22-28 Ocak indirimli ürünleri kaçırmayın!
Pazarda görülmemiş olay! Meydanın ortasına...
Kütahya'da gıda zehirlenmesi vakası! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Brezilya'da feci kaza! Kamyon helikoptere çarptı
22 Ocak 2020 Çarşamba 13:54
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT