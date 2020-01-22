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  3. Türkiye'den önemli adım! HGK 83 ateşlendi

Türkiye'den önemli adım! HGK 83 ateşlendi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, menzil atış testleri başarıyla gerçekleştirildiğini ve mühimmat seri üretime hazır hale getirildiğini açıkladı.

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22 Ocak 2020 Çarşamba 13:54

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