Türkiye’den Paraguay’a salgınla mücadelede tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Paraguay'a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi.

Türkiye yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında ülkelere desteğini sürdürüyor. Türkiye salgınla mücadele kapsamında Paraguay'a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi. Paraguay Halk Sağlığı Bakanlığı, Türkiye'nin Paraguay'a bağışladığı tıbbi malzemelerin değerinin 1.4 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ihtiyaçlar listesi dikkate alınarak First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan'a talepte bulundu. Bunun üzerine Türkiye 281 binden fazla tıbbi malzeme bağışladı. Bağış, Mburuvicha Roga'da düzenlenen etkinlikle resmen alındı" denildi.

Türkiye'den Paraguay'a gönderilen yardım, 100 bin tıbbi maske, 29 bin 700 N95 maske, 50 bin koruyucu tulum, bin 995 koruyucu gözlük, 50 bin galoş ve 50 bin eldivenden oluşuyor. Paraguay Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen teslim etkinliğine Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni katıldı.

Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni Türkiye'nin dünyaya yardım eden bir dayanışma ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Bu bağışın etkisi çok önemli. Çünkü Covid-19'a karşı hazırlığı güçlendiriyor. Paraguay'ın halen bekleyen eksikliklerinin kapatılmasına yardımcı oluyor" dedi.

Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 281 binden fazla tıbbi malzemenin ülkesine ulaştığını duyurdu.

Kaynak: İHA