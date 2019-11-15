Türkiye'den S-400 ile F-35 konusunda çok önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir televizyon programına katıldı. Kalın, burada S-400 ve F-35'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRT Haber'de Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın burada yaptığı açıklamada, ''ABD, NATO'nun burada bir rolü yok dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile biz görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı.'' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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