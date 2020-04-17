Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı (2)

YARDIM UÇAĞI SOMALİ'YE ULAŞTI

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Somali'ye gönderdiği askeri kargo uçağı, akşam saatlerinde başkent Mogadişu'ya ulaştı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini bu kez Somali'ye ulaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın hazırladığı, COVID-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçakla Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştırıldı. Uçakta sağlık malzemelerinin yanı sıra bölgede görevli askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler de yer aldı. Uçağımız ve görevli personelimizi Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı."

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA