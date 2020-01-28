Türkiye'den sözde Orta Doğu Barış Planı'na art arda tepkiler!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ''Yüzyılın Anlaşması'' olarak nitelendirdiği planının detaylarını canlı yayında dünyaya ilan etti. Trump, bu karara göre Kudüs'ün İsrail'in Başkenti olacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ''Benim başkanlık dönemimde size (İsrail'e) istediğiniz her şey verildi'' dedi.

Bu skandal kararın ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geliyor...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, sözde barış planını reddettiklerini duyurdu

BAKAN GÜL: KUDÜS, ÖZGÜR FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR

ABD ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Kudüs hakkında ilan ettiği kararın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Kudüs özgür Filistin'in başkentidir'' açıklamasında bulunan Gül, ''Kudüs, miracın kapısı, insanlığın ortak mirası, özgür Filistin’in başkentidir.'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal paylaşım!

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: KUDÜS GÖZBEBEĞİMİZDİR, NEFESİMİZDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'nin skandal kararı sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan karara tepki gösterdi.

Turan, ''Kudüs; gözbebeğimizdir, nefesimizdir. Filistin’in geleceği km’lerce uzaktan sözde barış planlarıyla çizilemez. Yüzyıllık plan, tarihe kara bir leke olarak geçecek. Filistin’de barış ortamının tesisi yerine gerilimi tercih etmek yüzyıllar boyu daha kayıp demek.'' açıklamalarında bulundu.

KIZILAY GENEL BAŞKANI KEREM KINIK'TAN ABD VE İSRAİL'İN ORTAK KARARINA TEPKİ

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın ABD ve İsrail'İn ortak kararına karşı durarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kınık, ''Filistin bağımsız bir devlettir, başkenti Kudüs’tür ve miracın durağı Kudüs tüm insanlığın ortak kutsalıdır.'' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İSTANBUL İLBAŞKANI ŞENOCAK: "YÜZYILIN HUKUKSUZLUĞU"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, twitter hesabından kararı hukusuzluk olarak değerlendirdi.

Şenocak, ''Bu yüzyılın anlaşması değil, olsa olsa yüzyılın hukuksuzluğu olur. ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı ve Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak tanınması asla kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.'' ifadelerini kullandı.