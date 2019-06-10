Türkiye'den tedavi olan Suriyeli Asinat yaşamını yitirdi

SURİYE'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 10 aylık Asinat Horani, getirildiği Kahramanmaraş'ta doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cuma günü Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen olayda Asinat Horani, yüksek bir yerden düştü. Ağır yaralanan minik Asinat, tedavisi için aynı gün özel izinle Türkiye'ye gönderildi. Annesi Curiye Horani ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan alınan Asinat Horani, Hatay'daki bir hastanedeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz Asinat, bugün hayatını kaybetti. Asinat Horani'nin cenazesi, otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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DHA