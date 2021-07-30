Türkiye'den Uluslararası Sanat Sempozyumuna 6 sanatçı isim

Tataristan'da başlayan IV. Uluslararası Bashnya Sanat Sempozyumu Yelabuga'da birçok sanatsal atölye, sanatsal gezi ve dinletiler olacak. Etkinlik programında aktif atölye çalışmalarıyla üretilecek eserlerin yer alacağı sergi 9 Ağustos tarihinde açılacak. Türkiye'den Aygül Okutan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ressam Ahmet Özel, Sabriye Hatipoğlu, Buket Efe, Menekşe Ünsal ve Abdullah Güler'in katılacağı etkinliğe, Tataristan, Rusya ve Belarus'dan sanatçı grupları katılıyor.

Ünlü ressamı Ivan Şişkin'in doğum yeri olan Yelabuga şehrinde sanatçının müze-evi bulunuyor. Şehir ayrıca birçok tarihi, sanatsal ve turistik özellikleriyle gezginlerin dikkatini çekiyor.