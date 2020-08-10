Son günlerde Doğu Akdeniz'deki Navtex geriliminin ardından Türkiye flaş bir hamlede bulundu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,"MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerine yer verdi.

MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.



Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.



83 milyon arkanda Oruç Reis.

Rast gele.??? pic.twitter.com/VKfFGgXSxm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 10, 2020

NAVTEX NEDİR?

Denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.

Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili İngilizce'dir.

NAVTEX İLANI NEDİR?

NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar. NAVTEX ilanı da NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.