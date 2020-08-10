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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Oruç Reis bölgeye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Antalya'dan demir alarak Akdeniz'de çalışma yapacağı bölgeye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Oruç Reis bölgeye ulaştı

Son günlerde Doğu Akdeniz'deki Navtex  geriliminin ardından Türkiye flaş bir hamlede bulundu. Konuya ilişkin  Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,"MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerine yer verdi.

 

 

NAVTEX NEDİR? 

Denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.

Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili İngilizce'dir.

NAVTEX İLANI NEDİR?

NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar. NAVTEX ilanı da NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

Tayfun Altuntaş
Editör


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