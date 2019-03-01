Türkiye'nin "1 Numaralı Markaları" açıklandı

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company tarafından bu yıl 10. kez gerçekleştirilen "Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırmasının sonuçları açıklandı.

AYD'nin açıklamasına göre, dernek tarafından Grand Pera'da düzenlenen törende Türkiye'nin bir numaralı markaları ödüllerini aldı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen törende konuşan AYD Başkanı Hulusi Belgü, ülkenin, 2018'de ekonomik olarak zorlu süreçleri geride bıraktığını belirterek, yaz aylarında kurlarda yaşanan spekülatif ataklardan bahsetti.

Ağustos ayının ardından toparlanma evresine girildiğini aktaran Belgü, "Türkiye'nin yükselen ivmesini, ekonomik ve jeopolitik anlamda sahip olduğumuz potansiyeli ortaya koyarak tamamladığımız 2018'in ardından 2019'a temkinli ama büyük bir umutla başladık." ifadesini kullandı.

Belgü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Markalarımızla gelişen AVM'lerimize ek olarak, AVM’lerimizle büyüyen markalarımız da bugün ülkemizin dört bir köşesine ulaşıyor, dünya ülkelerinde mağazalar açıyor, ülkemizin bilinirliğini artırırken ekonomimize de pek çok katma değer sunuyor. Bu sebeple, sektörümüze ve ülkemize kattıkları tüm değerler dolayısıyla, bizim gönlümüzde tüm markalarımız 1 numara."





- 15 kategoride ödüller sahiplerini buldu





Gecede, AYD ile Akademetre Research Company tarafından bu yıl 10. kez gerçekleştirilen "Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırmasının sonuçları açıklandı.



Perakende sektörüne ilişkin 15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, "En Beğenilen Kadın Marka Yüzü Özel Ödülü"nü Penti'nin reklam kampanyası ile Burcu Biricik alırken, "En Beğenilen Erkek Marka Yüzü Özel Ödülü" ise Mavi reklamındaki performansıyla Kıvanç Tatlıtuğ'a gitti. Anchor Mağaza Özel Ödülü'nü ise geçen yıl olduğu gibi bu sene de Teknosa aldı.

Araştırma sonuçlarına göre kategoriler ve ödül alanlar şu şekilde:

"Kadın Giyim-Koton, Erkek Giyim-Kiğılı, Günlük Spor Giyim-LC Waikiki, Çocuk Giyim-LC Waikiki, Bebek Ürünleri/Oyuncak-Toyzz Shop, Spor Malzemeleri-Adidas, Ayakkabı/Çanta-FLO, Kişisel Bakım/Kozmetik-Gratis, Ev Tekstili /Dekorasyon-English Home, Teknoloji Perakendeciliği-Teknosa, Teknoloji Üreticisi-Samsung, Aksesuar-Atasay, Self Servis/Restoran-Burger King, Restoran-HD İskender, Kafe-Starbucks."

Kaynak: AA