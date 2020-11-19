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Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası muhtemel rakipleri kimlerdir?

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Eleme Grupları öncesinde yer alacağı torba belli oldu. 2. Torbadan turnuvaya katılacak olan millilerin muhtemel rakipleri kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası muhtemel rakipleri kimlerdir?

UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz gece Macaristan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, bu turnuvada Uluslar A Ligi'ne yükselme şansı varken Uluslar C Ligi'ne düştü. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Eleme Grupları öncesinde yer alacağı torba da belli oldu. Buna göre, elemelere 2. torbadan katılacak olan millilerin rakiplerini aşağıda verdik. İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN 2022 DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dünya Kupası eleme maçları, 7 Aralık’ta çekilecek kura sonrasında 24 Mart 2021’de başlayacak. 10 gruptan 1. olan takımlar Katar vizesini alacak. 

1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, İtalya, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. TORBA: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Avusturya, Ukrayna, TÜRKİYE, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. TORBA: Rusya, İrlanda, Çekya, Macaristan, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. TORBA: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Belarus, İsrail, Gürcistan, Lüksemburg

5. TORBA: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Andorra

6.TORBA: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

Onur Çelik
Spor Editörü


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