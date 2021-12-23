Türkiye'nin 'Bebetosu' Burak Kut'un eşi Cansen Yeni 'çirkin' yorumlarına daha fazla dayanamadı! "Allah çirkin şansı versin"

Benimle Oynama şarkısıyla 90’lı yıllara damga vuran Burak Kut, son yıllarda mütevazi hayatıyla hayranlarından takdir topluyor. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor.

Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.

Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile hayatını birleştirdi. Çift aynı yıl ilk çocukları Aden Bucak’ı kucağına aldı.

TOKAT GİBİ CEVAP

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut son olarak takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti. Cansen Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna tepki gösterdi.

Cansen Yeni, "10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem… Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin." dedi.

CANSEN YENİ KİMDİR?

Burak Kut'un 33 yaşındaki eşi Cansen Yeni Kut Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Departmanında ve Türk Kalp Vakfı’nda çalıştı. “Amerikan Academy of Antiaging de Skin Rejuvenation” eğitimi aldıktan sonra Türkiye’de çalışmalarına bu yönde devam etti. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Kök Hücre Departmanı’nda genetik kök hücre üzerine doktorasını tamamladı.

Burak Kut'un eşi kim? Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında?