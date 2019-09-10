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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrı yaptı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrı yaptı.

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