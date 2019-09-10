Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrı yaptı.

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Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrı yaptı. Ayrıntılar geliyor...



