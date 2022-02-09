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Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'u kahreden haber! Annesi ve babasının ardından...

Bülent Ersoy'un 99 yaşındaki halası İsmet Erkoç Soytürk koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'u kahreden haber! Annesi ve babasının ardından...

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un yaşayan tek büyüğü olan halası İsmet Erkoç Soytürk hayatını kaybetti.

Bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki İsmet Erkoç Soytürk'ün, bugün vefat ettiği öğrenildi.

CENAZESİ YALOVA'DAN KALDIRILACAK

Soytürk, Yalova'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından yine memleketi Yalova'da toprağa verilecek. Ersoy'un da cenazede yer alması bekleniyor.

Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'u kahreden haber! Annesi ve babasının ardından...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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