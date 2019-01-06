Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi Sarıkamış’ta şehitler için buluştu

Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin asker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'ın katılımıyla Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelen binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen yürüyüşle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak için sabahın erken saatlerinde Allahuekber Şehitlik Anıtı'nda toplandı. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak da katıldı. Tekbirler getirerek, dualar eşliğinde başlayan 6 kilometrelik yürüyüş, yaklaşık 2 saatte varılan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erdi. Yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından dualar edildi.

Sarıkamış şehitlerini andıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında vatan için, bayrak için, ilahikelumetullah için, millet için burada şehit verdiğimiz tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bin yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklardan bizi atmaya kalkanlarla Sarıkamış ruhuyla mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda işte o ruhla mücadele ettik. Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında en büyük görevimizin milletimizin refahını yükseltmek, ülkemizi en müreffeh ülkeler liginde üst sıralara taşımak olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

"Bütün dünyaya haksızlığı haykıran bir millet olduk"

Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, "Bir millet düşünelim ve bir millet düşünün ezan, bayrak, namus, vatan, özgürlük, hürriyet, bağımsızlık denince her şeyi göze alıp, fedaican etmeye hazır olan bir millet düşünün. Bir millet düşünün yüzlerce yıl bütün dünyaya hükmeden, nesli büyümeyen, özünden ayrılmayan, dünyanın neresinde olursa olsun, yüzyıllar geçse de öksüzün, yetimin, el uzatanın, bana bakan yok mu diye haykıranın yanında olan bir millet düşünün. Biz kolay millet olmadık. Büyük bir millet olduk. Dinimizle, inancımızla, geleneğimizle, göreneğimizde, Çanakkalemizle, Kutülameremizle, 15 Temmuzumuzla, Kurban Bayramı'nda ezanı Muhammedi okununca, her birimizin yan yana Ramazan Bayramı'nda saf tutarak namaz kılarak, bir büyük millet olduk. Fukaranın yanında olarak sedace 780 bin kilometrenin kendi ülkesini ve sorumluluğunu, kendi topraklarını bilen bir millet değil, bütün dünyaya haksızlığı haykıran bir millet olduk. Biz büyük bir millet olduk. Biz bugün burada bize şehitlerin bıraktığı emaneti bilen bir millet olduk" diye konuştu.

Son olarak söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde bu ülkenin gençleriyle beraber, burada şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz meydanlarına kadar bu toprakların bize vatan kılınması için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Evet 104 yıl önce Allahuekber Dağları'nın bu dondurucu soğuğunda şehadet şerbeti için yiğitlerimizi harekete geçiren bir ruh vardı. O ruh bu milleti Sarıkamış'ta dondurucu şartlara, Yemen'de kavurucu çöllere, Çanakkale'de alçak istilalara karşı ayakta tuttu. Bütün dünya bilmelidir ki bu birlik ve beraberlik sarsılmadan devam edecektir. Hiç kimsenin gözü bu topraklarda nifak tohumlarını yeşertmeye yetmeyecektir" şeklinde konuştu.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri, yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Kaynak: İHA