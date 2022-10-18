Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Pendik Robot Festivali'nde buluştu!

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Robot Festivali'ne öğrenciler el emeği robotları ile katılım sağladılar.

Rukiye Karapunar
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Pendik Robot Festivali'nde buluştu!

Pendik Belediyesi tarafından okul öğrencilerinin kendi elleriyle hazırladıkları ve yaptıkları projelerin sergisine devam ediliyor. Robot Festivali kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden tasarladıkları robotlar ile katılım sağlayan öğrenciler, festivale katılım gösteren diğer kişiler ile kıyasıya yarıştılar.

"SİZLERİ DESTEKLİYORUZ"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de katılım sağladığı festival Kurtköy Spor Salonu’nda kurulan arenada gerçekleştirildi. Katılım sağlayan gençlere destek olmak ve heyecanlarını paylaşmak için orada olan Başkan Cin "Geldiğiniz için teşekkür ediyorum, burada yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim. Sizleri destekliyoruz .Bizler de bu alanla ilgili 6100 çocuğumuza Bilim Merkezlerimizde Robotik eğitimi sağladık." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Pendik Robot Festivali'nde buluştu!Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Pendik Robot Festivali'nde buluştu!Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Pendik Robot Festivali'nde buluştu!Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Pendik Robot Festivali'nde buluştu!

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